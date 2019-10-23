“المواطن” ترصد نفايات متناثرة حول حاويات القمامة بمحايل.. والشؤون البلدية تعقب

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تلقت صحيفة “متابعات الخليج 365” تعقيبًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشر بعنوان: “نفايات متناثرة وحشرات وحيوانات سائبة حول حاويات محايل”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت خطاب بلدية محافظة محايل عسير والمتضمن “أنه يتم تفريغ تلك الحاوية مرتين في اليوم أو ثلاث مرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

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ونوهت الوزارة إلى أنه يتم رفع تلك النفايات والأكياس من الأرض ووضعها في الحاوية قبل نقلها.

وأهابت البلدية بكافة المواطنين والمقيمين ضرورة المحافظة على النظافة ووضع النفايات في أماكنها المخصصة.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد رصدت تراكم أكياس النفايات بجوار إحدى الحاويات المخصصة لها على الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة بالقرب من مدخل حي الحشف غرب محافظة محايل، حيث تسببت الحيوانات السائبة في استخراجها من داخل الحاوية ونثرها؛ ما أدى إلى إحداث تشوهات بصرية وانبعاث روائح كريهة.