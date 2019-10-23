حملة للتوعية بـ«التأتأة» في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف
فعلت جامعة الطائف، ممثلة بفريق «بنيان» التطوعي أمس اليوم العالمي للتأتاة، بهدف رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين من المصابين بالتأتأة، والتي تعرف كذلك باسم «التلعثم»، والذين يقدر عددهم بنحو 70 مليون شخص، أي ما يقارب 1% من سكان العالم.
ونظم الفريق أركانا عدة، منها التوعية عن الطرق السليمة للتعامل مع المصابين بالتأتأة، والعوامل المسببة لزيادة نسبة الإصابة، والتي تزداد لدى الأطفال بين سنتين إلى ست سنوات، وركنا لدعم المجتمع للمصابين بالتأتأة في سبيل حصولهم على أناس يفهمون ويتبادلون تجاربهم.
وحظيت الفعالية بمشاركة كبيرة من الزوار، وأجاب أعضاء فريق «بنيان» التطوعي على أسئلتهم واستفساراتهم.
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