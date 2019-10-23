إحالة مدعية رقية وعلاج شعبي إلى النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أحالت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات.

وأفاد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علوش بن بادي في بيان أمس بأنه بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة فيصل بن بندر ونائبه محمد بن عبدالرحمن، لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي وتأكيدهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، مما يؤثر على صحة الإنسان بعلاجات مجهولة المصدر، حيث ثبت ضررها، فقد رصدت اللجنة الميدانية إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض تزاول أعمالا مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر، وادعاء العلاج بجهل.

وأشار إلى أنه صدر التوجيه بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقها، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتضافرها في هذا الجانب.