تذليل معاملات متعثرة لذوي الظروف الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

بحث مدير عام إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أمس، مع فريق عمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، برئاسة مدير عام الفرع عبدالله آل طاوي، تذليل كل المعوقات والصعوبات لأي معاملة متعثرة، خاصة لذوي الظروف الخاصة ليتم العمل على سرعة إنجازها.

وتناول الاجتماع إطار التعاون والشراكة لإدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة مع الإدارات الحكومية في المنطقة، لتحديد آليات العمل بين القطاعين، وتكوين فريق عمل مشترك للنظر في الأعمال ذات العلاقة، وتذليل العقبات والصعوبات، ورفع تقرير عن الاجتماع بعد شهر لتقييم أعمال الفريق.