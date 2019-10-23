إصلاحية مكة تبحث تمويل مشاريع النزلاء المفرج عنهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
نظمت الإدارة العامة للإصلاحية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، لقاء بعدد من النزلاء المتوقع الإفراج عنهم قريبا.
وجرى خلال اللقاء نشر ثقافة العمل الحر، وشرح أهداف البنك والتمويل، وكيفية استفادة النزلاء المتوقع الإفراج عنهم من الحصول على تمويل ميسر لإقامة المشاريع التي تعين النزلاء على الاندماج في المجتمع.
وأعرب مدير الإصلاحية المقدم المهندس محمد الزهراني عن شكره لمسؤولي بنك التنمية على ما يقدمونه من خدمات، وتسخير الإمكانات للنزلاء في تحقيق رغباتهم في الحصول على التمويل المناسب لإقامة مشاريعهم الخاصة.
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