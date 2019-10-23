تجربة سريرية لعلاج القلب بالخلايا الجذعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

يخطط فريق بحثي ياباني لتنفيذ أول تجربة سريرية في العالم لعلاج القلب، يستخدم فيها نوع خاص من الخلايا الجذعية.

Advertisements

وسيستخدم فريق جامعة «أوساكا» بقيادة البروفيسور يوشيكي ساوا شرائح من خلايا عضلات القلب كونت من خلايا جذعية مستحثة من أجل هذه التجربة.

يذكر أن الخلايا الجذعية المستحثة هي خلايا تخلق من خلايا بشرية بالغة بعد إعادة برمجتها ويمكنها أن تنمو لتشكل أنواعا متعددة من أنسجة الجسم.

وحصل الفريق على الضوء الأخضر من الحكومة للمضي قدما في إجراء دراسة سريرية على المعالجة، مبينين أنهم يرغبون في إجراء العملية الأولى في موعد لا يتعدى مارس المقبل.