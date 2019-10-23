وافد يحول منزلا شعبيا في جدة إلى مصنع ذهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبط مأمورو الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار وافدا متسترا عليه حول منزلا شعبيا إلى معمل لصناعة الذهب لغرض مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والعمل لحسابه الخاص بمحافظة جدة، وبحوزته أكثر من 10 كجم من الذهب.
وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بوجود معمل لصناعة المعادن الثمينة بمنزل شعبي جنوب جدة، وبالوقوف على المقر المخالف، تبين مزاولة المعمل لصناعة الذهب دون ترخيص.
المضبوطات:
- 2.4 مليون ريال
- 10 كجم من الذهب
- مستندات وفواتير
- أختام
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