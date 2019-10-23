وزير الإعلام يستقبل سفير الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه بالرياض أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين. وجرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.



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