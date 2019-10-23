وفد إندونيسي يزور مركز التحالف الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أمس وفدا من طلبة دورة مكافحة الإرهاب لمنسوبي القوات المسلحة بجمهورية إندونيسيا، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

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وتأتي الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الإسلامية فيما يخدم محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

واستمع الوفد إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.