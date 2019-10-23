خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك سلمان له أمس في مكتبه. Advertisements ونقل الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره له. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف. كما حضره من الجانب الكويتي، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد الشريم، وعدد من المسؤولين.



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