دراسة تطوير المسار السياحي الزراعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

تدرس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تطوير «المسار السياحي الزراعي»، وذلك مع الشركاء العاملين في تنظيم الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة في الأحساء المهندس عمر الفريدي أن الأحساء تتمتع بمحطات فريدة في مساراتها السياحية، خصوصا مسارها الزراعي الذي يضم جبل القارة، ومسجد جواثى التاريخي، ومصنع الفخار، ومتنزه الشيباني (المشقر)، ومصانع التمور، والمطاعم الشعبية.

وقال خلال زيارته لـ»دوغة الغراش» المحاذية لجبل القارة: إن الهيئة وصندوق التنمية الزراعية وقعا في 1432هـ اتفاقية تعاون ترمي إلى وضع المعايير للمزارع التي ستقدم خدمات السياحة الزراعية، وترغب في الاستفادة من خدمات وأنشطة الصندوق.