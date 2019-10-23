التعليم تضرب سوق الدروس الخصوصية بالتقوية المدفوعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

بدأت مراكز الخدمات الطلابية منح دروس تقوية للطلاب برسوم تتراوح بين 100 إلى 200 ريال شهريا للطالب الواحد ضمن مجموعة، أو بين 50 إلى 70 ريالا للطالب بمفرده في الحصة الواحدة، فيما يصل نصيب المعلم من الرسوم إلى 85% ، وتستهدف الطلاب الراغبين في رفع تحصيلهم الدراسي.

وجددت وزارة التعليم في تعميم مطلع العام الدراسي الحالي، شمل المدارس الحكومية والأهلية للبنين، التأكيد على أهمية تفعيل مراكز الخدمات التربوية لمنح دروس تقوية للطلاب المحتاجين لتحسين مستواهم الدراسي، أو الراغبين في رفع تحصيلهم من المتفوقين، وذلك للحد من استغلال الطلاب من خلال الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات، لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية ورفع مستوى التحصيل للطلاب، وتحقيق توافقهم النفسي والاجتماعي، والتغلب على صعوبات التحصيل الدراسي من خلال التعرف على طرق تدريس مختلفة تراعي الفروق الفردية واحتياجات الطلاب المختلفة، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة شددت على عدم فتح أي مركز أو تنفيذ فترات دون موافقة خطية من إدارة التوجيه والإرشاد، والالتزام برفع التقارير والنماذج الورقية والالكترونية بعد نهاية عمل المركز مباشرة إلى إدارة التوجيه والإرشاد على البريد الالكتروني المخصص لذلك، بهدف زيادة تنظيم العمل والعناية بجميع الجوانب التعليمية والتربوية للطلاب.

وتشرف إدارة التوجيه والإرشاد على المراكز وتعين مشرفا عاما عليها يتولى اختيار مديري المراكز بالتنسيق مع الإشراف التربوي، ويتلقى تقريرا عن أداء المراكز ويقيمها ويجري جولات عليها، ويتم اختيار المعلمين المتميزين للتعليم فيها، إذ يحصل المعلم على نسبة بين 65% و85% من المقابل المالي المدفوع من قبل الطالب، فيما يبدأ تنفيذ دروس التقوية بعد شهر من بداية الفصل الدراسي الأول، ويستمر لما قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول.

رسوم دروس التقوية وفقا للوزارة:

أولا: نظام المجموعات

تنفذ في المركز لمجموعة من الطلاب حسب العدد المحدد لكل مجموعة والرسوم المحددة:

1 - يدفع طالب الابتدائية 100 ريال شهريا للمادة.

2 - يدفع طالب المتوسطة 150 ريالا شهريا للمادة.

3 - يدفع طالب الثانوية 200 ريال شهريا للمادة.

ثانيا: نظام الطالب الواحد داخل المركز

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يخصص معلم للطالب الواحد في المركز والرسوم المحددة:

1 - يدفع طالب الابتدائية 50 ريالا للحصة.

2 - يدفع طالب المتوسطة 60 ريالا للحصة.

3 - يدفع طالب الثانوية 70 ريالا للحصة.

ثالثا: نظام الطالب الواحد في المنزل

يخصص معلم للطالب الواحد وتكون الدراسة في منزل الطالب والرسوم المحددة:

1 - يدفع طالب الابتدائية 80 ريالا للحصة.

2 - يدفع طالب المتوسطة والثانوية 100ريال للحصة.

توزع مكافأة العاملين في المراكز حسب الجدول الآتي، على ألا تتجاوز النسبة المخصصة 50% من الراتب الشهري لكل من مدير المركز والمرشد الطلابي والمستخدم بحسب نوع الخدمة المقدمة للطالب.

نسب توزيع المكافأة:

01. المجموعات

المدير 13%

المرشد 10%

المعلم 65 %

المستخدم 5%

التوجيه والإرشاد 7%

02. فردي في المركز

المدير 7.5%

المرشد 7.5%

المعلم 75%

التوجيه والإرشاد 10%

03. فردي في المنزل