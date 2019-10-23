، "السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
رفع محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان، على الثقة الغالية بتعيينه محافظًا لأضم.
وقال "السفياني" أثناء لقائه رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والمشايخ والأعيان بالمحافظة، إنه ينطلق في مهامه من مقولة الفيصل الشهيرة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وهي كلمات تختصر مهام إمارات المناطق وما ينبغي عليها عمله كجهة تشرف على أداء الإدارات الحكومية وتنظم إيقاعها التنموي بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية ولجان التنمية الاجتماعية لأنها تمثل منظومة عقد فريد.
وباشر "السفياني" مهامه محافظًا لأضم مطلع الشهر الحالي، وعقد عدة لقاءات استمع فيها للرؤى والأفكار التي قدمها الأهالي وما يتطلعون إليه في تنمية المحافظة، وقدم شكره لبلدية المحافظة في الجهود المبذولة في طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية.
وأكد "السفياني" أنه سيعمل مع مختلف القطاعات في المحافظة في كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة - رعاها الله-، والتي تحرص على أن ينعم بها جميع المواطنين حاضرة وبادية.
وعبّر عن إعجابه بشباب المحافظة وما قدم له من أفكار تطوعية يعكف على تطويرها من خلال توجيههم لعمل لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة ومراكزها، على أن تقدم مستقبلاً كمشروعات متكاملة من خلال المجالس المحلية والبلدية، بإذن الله تعالى.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 10:01 PM
رفع شكره لـ"الفيصل" والتقى مشايخ المحافظة
رفع محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان، على الثقة الغالية بتعيينه محافظًا لأضم.
وقال "السفياني" أثناء لقائه رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والمشايخ والأعيان بالمحافظة، إنه ينطلق في مهامه من مقولة الفيصل الشهيرة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وهي كلمات تختصر مهام إمارات المناطق وما ينبغي عليها عمله كجهة تشرف على أداء الإدارات الحكومية وتنظم إيقاعها التنموي بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية ولجان التنمية الاجتماعية لأنها تمثل منظومة عقد فريد.
وباشر "السفياني" مهامه محافظًا لأضم مطلع الشهر الحالي، وعقد عدة لقاءات استمع فيها للرؤى والأفكار التي قدمها الأهالي وما يتطلعون إليه في تنمية المحافظة، وقدم شكره لبلدية المحافظة في الجهود المبذولة في طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية.
وأكد "السفياني" أنه سيعمل مع مختلف القطاعات في المحافظة في كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة - رعاها الله-، والتي تحرص على أن ينعم بها جميع المواطنين حاضرة وبادية.
وعبّر عن إعجابه بشباب المحافظة وما قدم له من أفكار تطوعية يعكف على تطويرها من خلال توجيههم لعمل لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة ومراكزها، على أن تقدم مستقبلاً كمشروعات متكاملة من خلال المجالس المحلية والبلدية، بإذن الله تعالى.
، "السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.