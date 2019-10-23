محمد بن مسعود - الدمام - 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:43 PM

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7 أوامر ملكية: إعفاء العساف والعامودي.. وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية والجاسر للنقل

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، عدد من الاوامر الملكية.

وتضمنت الاوامر :

- اعفاء معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

- تعيين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

- تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

- اعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.

- تعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

- تعيين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

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