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محمد بن مسعود - الدمام - 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:43 PM7 أوامر ملكية: إعفاء العساف والعامودي.. وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية والجاسر للنقل
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، عدد من الاوامر الملكية.
وتضمنت الاوامر :
- اعفاء معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.
- تعيين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.
- تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
- اعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.
- تعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
- تعيين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
، 7 أوامر ملكية: إعفاء العساف والعامودي.. وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية والجاسر للنقل ،
المصدر : الخليج 365
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