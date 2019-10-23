- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
انطلقت اليوم في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة الرياض، ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات العلاقات العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.
وتناقش الورشة صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وإعادة صياغتها وتدقيقها، وذلك من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل، من أجل حفظ البيانات وأرشفتها بطريقة آلية، وسرعة الاستعلام عن البيانات الخاصة وبطرق متعددة، والتمكن من عمل خطط للعمل ومتابعتها بدقة وسهولة، وبناء القرارات على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وسرعة معرفة الأخطاء، واتخاذ ما يلزم حيالها، وسرعة اتخاذ القرارات وذلك من خلال حزمة التقارير والرسوم البيانية، وتقييم أداء العمل.. مما يسهل بث الأخبار والفعاليات من الجهات التابعة للوزارة، وإعادة صياغتها وتدقيقها لغويًا، وبث المناسب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
يُشار إلى أن "برنامج راسل" يأتي في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لإبراز جهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تقوم بها الوزارة في كل قطاعاتها المختلفة.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:27 PM
لتفعيل التقنيات الحديثة في إبزار دور القيادة في خدمة الإسلام"الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي
انطلقت اليوم في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة الرياض، ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات العلاقات العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.
وتناقش الورشة صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وإعادة صياغتها وتدقيقها، وذلك من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل، من أجل حفظ البيانات وأرشفتها بطريقة آلية، وسرعة الاستعلام عن البيانات الخاصة وبطرق متعددة، والتمكن من عمل خطط للعمل ومتابعتها بدقة وسهولة، وبناء القرارات على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وسرعة معرفة الأخطاء، واتخاذ ما يلزم حيالها، وسرعة اتخاذ القرارات وذلك من خلال حزمة التقارير والرسوم البيانية، وتقييم أداء العمل.. مما يسهل بث الأخبار والفعاليات من الجهات التابعة للوزارة، وإعادة صياغتها وتدقيقها لغويًا، وبث المناسب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
يُشار إلى أن "برنامج راسل" يأتي في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لإبراز جهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تقوم بها الوزارة في كل قطاعاتها المختلفة.
، "الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الإسلامية" تنظم ورشة عمل "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.