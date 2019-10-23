اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الأردن بورشة عمل حول استراتيجيات جمعيات الهلال والصليب الأحمر لعام 2020م



عمّان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الأردنية عمّان بورشة عمل حول استراتيجيات وسياسات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر للعام 2020م، بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني.

وناقش المجتمعون خلال الورشة سبل التعاون فيما بينهم وكيفية مواجهة التحديات والتغيرات التي تواجهه المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني حول العالم بطريقة مبتكرة لتمكين المجتمعات المحلية من القدرة على مواجهة تلك التحديات.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان أن المملكة العربية

// انتهى //

21:30ت م

0309



عمّان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الأردنية عمّان بورشة عمل حول استراتيجيات وسياسات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر للعام 2020م، بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني.وناقش المجتمعون خلال الورشة سبل التعاون فيما بينهم وكيفية مواجهة التحديات والتغيرات التي تواجهه المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني حول العالم بطريقة مبتكرة لتمكين المجتمعات المحلية من القدرة على مواجهة تلك التحديات.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول الداعمة للعمل الإنساني على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المركز قدم وفقًا لآخر الإحصائيات 1,062 مشروعًا إنسانيًا متنوعًا بقيمة 3 مليارات و721 مليونًا و467 ألف دولار أمريكي في 45 دولة، مثمنًا الجهود المقدمة من الهلال والصليب الأحمر تجاه الشعوب المنكوبة وتقديم رسالتهم الإنسانية بالشكل الذي يليق بالعمل الإغاثي.// انتهى //21:30ت م0309

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.