السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يرأس اجتماع قيادات التعليم بالمحافظة



القريات 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

رأس مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي الاجتماع الدوري لقيادات تعليم القريات بحضور عدد من رؤساء الأقسام التعليمية والإدارية .

وجرى خلال مناقشة برنامج المحافظة على الممتلكات المدرسية، بالإضافة إلى عرض بوربوينت لبرنامج قافلة القيادة المدرسية، قدمه رئيس

مركز التميز عبدالله بن غثيان العنزي .

وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من قبل الإشراف التربوي لمتابعة وضع المعلمين والمعلمات الأولى بالرعاية وتقديم برامج لهم، وكذلك إعداد قاعدة بيانات عن الكوادر المؤهلة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى تقديم تغذية راجعة عن الآيزو وما تم إنجازه.

بعد ذلك استمع مدير التعليم لمداخلات مختلفة ومشاركات متنوعة من رؤساء الأقسام .

وفي ختام الاجتماع قدم الدكتور الثبيتي شكره للجميع على حضورهم واهتمامهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد .

//انتهى//

21:23ت م

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