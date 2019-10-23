- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
تفقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء أمس, الافتتاح التجريبي لملاهي ونتر ويندر لاند, ضمن فعاليات “موسم الرياض 2019″، والتي تحتضنها العاصمة الرياض إلى منتصف يناير المقبل.
وتجول معاليه في مرافق ونتر وندر لاند، واطلع على الاستعدادات المتعلقة باستقبال الجماهير.
وسعى القائمون على مدينة الألعاب العالمية إلى تجارِب الألعاب مع بعض الحضور، حيث اقتصر الدخول أمس على الدعوات الخاصة بالإعلاميين وبعض الضيوف، وبدت ونتر وندرلاند جاهزة إلى حد كبير من خلال الجولة الميدانية.
الجدير بالذكر أن الملاهي العالمية تبدأ باستقبال الجماهير ابتداءً من الساعة الرابعة من مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.