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ضبط وافد حوّل منزلًا شعبيًّا إلى معمل لصناعة المعادن الثمينة
متابعات الخليج 365 - جدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار وافدًا حول منزلًا شعبيًّا إلى معمل لصناعة الذھب؛ لغرض مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والعمل لحسابه الخاص بمحافظة جدة.
وأوضحت الوزارة أن الوافد حول المنزل لمعمل لصناعة الذھب دون ترخيص، حيث ضبطت بحوزة المتستر عليه أدلة مادية ومستندات وفواتير وأختام ومبالغ مالية كبيرة قدرھا مليونان وأربعمائة ألف ريال وأكثر من عشرة كيلو جرامات من الذھب.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت المتستر والمتستر عليه؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقھم؛ تمھيدًا لإحالتھم إلى النيابة العامة.
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