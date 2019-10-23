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2019-10-23 شاهد بالصور.. قطار بوليفارد الرياض يخطف الأنظار متابعات الخليج 365 - الرياض نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورًا لقطار بوليفارد الرياض والذي ظهر كتحفة فنية خطفت الأنظار. Advertisements وكان الرئيس العام لهيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في أوقت سابق أنه سيتم إغلاق موقع بوليفارد الرياض باستثناء السينما والمسارح؛ وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي.







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