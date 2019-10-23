مفاجأة من تركي آل الشيخ لمن يتوقع نتيجة مباراة الميريا وإكتستريمادورا

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، جائزة قيمة لمن يتوقع مباراة الميريا وإكتستريمادورا المقبلة، والجائزة هي سيارة BMW 730.

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وقال تركي آل الشيخ: “إخواني وأخواتي السعوديين.. سؤال جديد وسيارة جديدة، سؤالنا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وإكتستريمادورا، السبت ٢٧ أكتوبر الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.. مع تطبيق الشروط بالتغريدة التالية.

وأضاف أن الجائزة هي في حالة التوقع الصحيح BMW 730، بالتوفيق للجميع.