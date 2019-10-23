9 حالات إخلاء واختناق بسبب حريق في حي لبنان بأبها

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - أبها

أخلت فرق الدفاع المدني في أبهاء 8 أشخاص فيما نقلت حالة واحدة للمستشفى بعد اختناقها إثر حريق اندلع في بدروم منزل في حي لبنان.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد: باشر مدني أبها مساء اليوم (الأربعاء) بلاغًا عن اندلاع حريق بالدور الأرضي لمنزل يقع في حي لبنان، انحصر في غرفة تحوي مجموعة كنبات بمساحة (4×4)م٢ تقريبًا.

وتابع: عملت الفرق على إخلاء 8 أشخاص من جنسية عربية، فيما جرى نقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضها لاختناق محدود جراء الدخان المُصاحب للحريق، مع العمل على إخماد الحريق وتهوية الموقع.

وكشف أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي هو تماس كهربائي.