شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وجهات أوروبية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، من جدة إلى وجهة أثينا، وروما وميلان، وجنيف، وكذلك إلى وجهة فيينا، وميونيخ وفرانكفورت، وذلك ابتداءَ من يوم الاثنين (28) أكتوبرالجاري، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً).

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وسيتم بشكل تصاعدي وتدريجي انتقال الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد إلى مطار أثينا الدولي ابتداء من يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، كما تنطلق وجهات (روما، فرانكفورت، جنيف، ميونيخ، ميلان، فيينا)، اعتباراً من يوم الأحد 3 نوفمبر القادم، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (28) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جازان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، نجران، أبو ظبي، مسقط، البحرين، أربيل، شرم الشيخ، عمّان والإسكندرية).