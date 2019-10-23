شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشملي تطرح ٦ فرص استثمارية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (الشملي) @bandar_alanzii
طرحت بلدية محافظة الشملي ٦ مواقع استثمارية للمزايدة العامة، ضمن خطواتها لتنمية مواردها الذاتية نحو تنمية شاملة للمحافظة.
وتنوعت الفرص الاستثمارية لتشمل مجمعا تجاريا قائما وسط المحافظة بمساحة ١٧٠٥ أمتار مربعة، ومجمعا تجاريا متكاملا بمركز بئر الرفدي بمساحة ٢٨١٩ مترا مربعا، ومبنى قائما متكاملا بنشاط مسلخ بقرية الفيضة، ومحطة محروقات فئة (ب) على طريق الشملي - ساحوت بمساحة ٦ آلاف متر مربع، ومشتلا زراعيا داخل المحافظة بمساحة ٤٩٢٢ مترا مربعا، وأرض فضاء لإقامة مجمع تجاري بمساحة ٢٤٣٥ مترا مربعا.
وحددت البلدية يوم (الأحد) ٤ ربيع الثاني آخر موعد لتقديم العطاءات، على أن يتم في اليوم التالي فتح المظاريف.
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