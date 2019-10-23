شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: اختناق وإخلاء 9 حالات في حريق حي لبنان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
باشر مدني أبها مساء اليوم (الأربعاء) بلاغاً عن اندلاع حريق بالدور الأرضي «بدروم» لمنزل يقع في حي لبنان، انحصر في غرفة تحوي مجموعة كنبات بمساحة (4×4)م٢ تقريباً.
وعملت الفرق على إخلاء 8 أشخاص من جنسية عربية، فيما جرى نقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضها لاختناق محدود جراء الدخان المُصاحب للحريق، مع العمل على إخماد الحريق وتهوية الموقع.
وكشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي هو تماس كهربائي.
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