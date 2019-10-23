تأثير تناول أدوية ضغط الدم مساء أقوى من الصباح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيجو (إسبانيا)

فيما يتناول الكثير من مصابي ارتفاع ضغط الدم دواءهم صباحا، أظهرت دراسة جديدة أنه من الأنسب في كثير من الأحوال تناولها مساء قبل النوم، حيث إن تأثير تناولها مساء على انخفاض ضغط الدم يكون أفضل في المتوسط.

وبحسب دراسة، لباحثين نشرت في مجلة «يوروبيان هيرت جورنال» لأبحاث القلب فإن تناول العقاقير مساء أدى إلى خفض خطر الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، بواقع النصف تقريبا.

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ويضطر المصابون بارتفاع ضغط الدم لتناول عقاقير يوميا في الغالب، لخفض ضغط الدم نهارا وليلا.

وحاول فريق من الباحثين في إسبانيا تحت إشراف رامون هيرميدا، من جامعة فيجو، معرفة الوقت الأنسب لتناول العقاقير المخفضة للضغط، وذلك في إطار مشروع «هيجيا» البحثي الذي شارك فيه أكثر من 40 مركزا طبيا في إسبانيا.

وشارك أكثر من 19 ألف مريض في الدراسة، حصل نصفهم على عقاقير خفض الضغط مساء وحصل الباقي على العقاقير نفسها عقب الاستيقاظ من النوم، أي صباحا. وراقب الأطباء ضغط الدم لدى المرضى على مدى ستة أعوام، مرة واحدة على الأقل في السنة، مستخدمين أجهزة لقياس ضغط الدم كان المرضى يضعونها على أجسامهم على مدى 48 ساعة، تبين من خلالها أن المجموعة التي تناولت عقاقيرها مساء حققت نتائج أفضل في خفض ضغط الدم.

كما حال التناول المسائي للعقاقير دون تعرضهم لأمراض خطيرة.