التشكيك بدراسة بالغت في التأثير الإيجابي للتشجير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شكك باحثون في ألمانيا بنتائج دراسة حديثة ذهب أصحابها إلى أنه «لا يمكن مكافحة التغير المناخي بوسيلة أنجع من زراعة الأشجار».

وقال أصحاب الدراسة، إن زراعة أشجار بالأماكن الخاطئة يمكن أن يصل إلى درجة تدمير أنظمة بيئية ويزيد من كثرة حرائق الغابات، وهو ما جعل جامعة لونيبورج ترد بأن «الدراسة أفرطت وبشكل مأساوي في التعويل على التشجير في مكافحة ظاهرة التغير المناخي».

وأكد الباحثون أن جوانب قصور جسيمة اعترت الدراسة وأدت للتقديرات الخاطئة التي تزيد خمس مرات عن القدرة الحقيقية للأشجار الجديدة على كبح التغير المناخي.