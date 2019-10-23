اتحاد السلة العالمي: التنظيم السعودي لـ3X3 رائع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانغ شكره وتقديره إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد نظير نجاح الجولة العالمية لكرة السلة 3X3 التي اختتمت السبت الماضي في جدة. وثمن حسن التنظيم والاستضافة الذي كان له الأثر الكبير على النجاح الكبير للجولة وأعطى انطباعا جميلا ورائعا لدى الاتحاد الدولي، مما يؤكد مدى الإمكانات الرائعة لهيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة لاستضافة وتنظيم مثل هذه البطولات العالمية، كما قدم رئيس الاتحاد الدولي للعبة شكره إلى الهيئة العامة للرياضة وجميع المنظمين والعاملين على جهودهم في إنجاح هذا الحدث العالمي.



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