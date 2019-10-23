18 ديسمبر.. موعد كلاسيكو البرشا والريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس رسميا إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب «كامب نو» في 26 أكتوبر الحالي لكن تقرر تأجيلها في ظل الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا في الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني قبل أيام قرار تأجيل المباراة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به، وطالب الناديان بالاستقرار على موعد جديد للمباراة، وقد توافق يوم 18 ديسمبر مع اختيار الناديين.