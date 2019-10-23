«حساب المواطن» و«رصد» ضمن أفضل 10 مشاريع تقنية عربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل مشروعان حكوميان سعوديان على جائزتين ضمن 10 مشاريع عربية فازت بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ19 لهذا العام كأفضل مشاريع تقنية، حيث ذهبت 7 منها للقطاع الحكومي، واثنتان لدولتين نالتا جائزتين في القطاع الخاص، والأخيرة كانت من نصيب المجتمع المدني.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري، في مؤتمر صحفي أمس عقدته الجائزة للإعلان عن الفائزين، إن القطاع الحكومي في السعودية فاز بجائزتين، الأولى عن مشروع (حساب المواطن) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والثانية عن مشروع (رصد) التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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وأضاف أنه في القطاع الحكومي كذلك حصدت الإمارات ثلاث جوائز عن مشاريعها (باشر) التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، و(تم) التابع لهيئة أبوظبي الرقمية، و(مركز الشرطة في هاتفك) التابع لوزارة الداخلية. كما نالت البحرين جائزة عن مشروعها (النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل) التابع لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص القطاع الخاص أفاد الشمري بأن الأردن حصدت جائزة عن مشروعها (المترجم الافتراضي للغة الإشارة) التابع لشركة صواريخ العقل للبرمجيات، في حين نالت مصر الجائزة الثانية عن مشروعها (معامل العلوم الافتراضية براكسيلابس) التابع لشركة (براكس لابس) مصر للبرمجيات، بينما فازت فلسطين عن فئة المجتمع المدني بمشروع (صفوف) التابع للسيد جهاد كلوب.

وقال الشمري إن الجائزة تسعى إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي، إذ رشحت تلك الجهات المشاريع التقنية المتقدمة في الوطن العربي.