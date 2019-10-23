المملكة ترأس المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ 56، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.

ويستعرض المكتب تقارير ومشاريع القرارات المرفوعة من الدورة «21» للجنة الفنية للبيئة التي عقدت على مدى الأيام الثلاث الأخيرة، وكذلك مشروع جدول أعمال الدورة «31» لمجلس وزراء البيئة العرب المقرر عقدها اليوم برئاسة ليبيا.

وسيتابع المكتب تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بـ «رصد التلوث الإشعاعي والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية»، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة.