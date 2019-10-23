سوري يضرم النار في نفسه أمام الأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جنيف

أضرم كردي سوري مقيم في ألمانيا النار في نفسه أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث باسم الشرطة سيلفاين جويلومي - جينتل، إن الرجل (31 عاما) أصيب بحروق بالغة، مضيفا أنه تم نقله على متن مروحية إلى مستشفى متخصص لضحايا الحروق في لوزان.

وسكب الرجل صباح أمس بنزينا على نفسه وأضرم النار في نفسه أمام المبنى، وذكر المتحدث أن الوثائق التي كانت بحوزة الرجل كشفت أنه يقيم في ألمانيا.