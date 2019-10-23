إغلاق وتغريم 110 منشآت مخالفة في أحد رفيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

أغلقت بلدية أحد رفيدة 110 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن أعمال حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أن الجولات المسائية التي نفذتها البلدية خلال الشهر الماضي أسفرت عن توجيه 1723 إنذارا، وإتلاف 3040 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين تدني مستوى النظافة، وسوء النقل والحفظ.

وأكد أن الجولات الرقابية تأتي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها، مبينا أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.