مشروع تعظيم البلد الحرام يدشن مسابقة روح التطوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بهدف تفعيل دور المرأة في خدمة المجتمع دشن مشروع تعظيم البلد الحرام ممثلا في القسم النسائي»هاجر» أمس، مسابقة «روح التطوع» في نسختها الثانية، بحضور وكيلة جامعة أم القرى الدكتورة سارة الخولي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والفرق التطوعية المتأهلة.

Advertisements

وأوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبوالنور أن المشروع يثمن الشراكة الفاعلة التي تقوم بها جامعة أم القرى عبر إسهامها في دعم مجالات العمل التطوعي، من خلال وجود نخبة متميزة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس في المجلس الاستشاري التنفيذي للمسابقة، وبمساندة مستشارات من تخصصات مختلفة ذوات خبرة في المجال التطوعي لتأهيل الفرق التطوعية في مرحلة التهيئة.

وبين أن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي التخصصي، وتأهيل المتطوعات، وتدريبهن لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخصصية تخدم منطقة مكة المكرمة ومن يفد إليها، مما يؤكد إسهام المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة.

يذكر أن الالتحاق بالمسابقة كان عبر منصة المبادرات التطوعية بمشروع تعظيم البلد الحرام، حيث يشارك 37 فريقا يقدمون 48 مبادرة تطوعية و33 مبادرة فردية، وتم تكريم المشاركات في جائزة أفضل مقطع مرئي بعنوان «تطوعي تعظيم وعبادة»، البالغ عددهن 14 مشاركة و4 فائزات بجوائز مالية مجموعها 15 ألف ريال.