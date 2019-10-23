السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تخصص بسرقة عدد من المركبات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على التشكيل العصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله أخيرا بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة، حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة سرقة المركبات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.