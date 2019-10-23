ضبط عصابة سرقة المركبات بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تخصص بسرقة عدد من المركبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على التشكيل العصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله أخيرا بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة، حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.