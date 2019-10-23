"الأهلي" أول بنك سعودي يُتيح قبول بطاقة "يونيون باي" للدفع عبر الإنترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق البنك الأهلي سبقاً مهنياً جديداً يُعزِّز موقعه الريادي في مجال المدفوعات عبر الإنترنت بإعلانه قبول بطاقة "يونيون باي" عبر بوابات الدفع الإلكترونية للشراء من خلال الإنترنت، كأول بنك في السعودية يُتيح هذه الخدمة، وذلك من خلال ربط بوابات الدفع العالمية مع شبكة "يونيون باي " الصينية العالمية(UPI) .

جاء ذلك بناء على الاتفاقية الموقعة بين البنك الأهلي التجاري وشركة «يونيون باي إنترناشيونال» التي تُعد من أكبر الشركات في مجال إصدار وقبول البطاقات المصرفية على مستوى العالم، والتي ستتيح لحاملي بطاقة "يونيون باي" إمكانية إجراء العمليات المالية الكترونياً بكل سهولة وأمان في مواقع التجار مزودي الخدمة. ويأتي ذلك تأكيداً لريادته في إدارة وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة.

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الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إتاحة قبول بطاقة "يونيون باي" عبر حوالي 60,000 نقطة بيع و3700 جهاز صراف آلي، كونها خطوة مهمة تخدم زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين من دول شرق آسيا، وذلك إثر تمكينهم من استخدام بطاقات الشبكة الصينية "يونيون باي" لدى قنوات البنك الأهلي الإلكترونية، إدراكاً منه لأهمية نقل تجربة العملاء نحو آفاقٍ جديدة من التميّز بأفضل الحلول المصرفية العالمية.

ويأتي توسّع البنك الأهلي في الخدمات الإلكترونية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية مؤسسة النقد لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات، الهادفة إلى تشجيع الجمهور على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من استخدام النقد، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الأفضل في الخدمات الإلكترونية. كما توفّر تلك الخدمات حلول إلكترونية لأصحاب المحلات التجارية والعاملون فيها، ونظام دفع سهل التعامل وسريع النتائج والذي يمكّنهم من إجراء عمليات تحصيل الأموال إلكترونياً وبشكل فعّال ومرن مختصراً عليهم القيام بمثل هذه الأعمال يدوياً.

حقق البنك الأهلي سبقاً مهنياً جديداً يُعزِّز موقعه الريادي في مجال المدفوعات عبر الإنترنت بإعلانه قبول بطاقة "يونيون باي" عبر بوابات الدفع الإلكترونية للشراء من خلال الإنترنت، كأول بنك في السعودية يُتيح هذه الخدمة، وذلك من خلال ربط بوابات الدفع العالمية مع شبكة "يونيون باي " الصينية العالمية(UPI) .

جاء ذلك بناء على الاتفاقية الموقعة بين البنك الأهلي التجاري وشركة «يونيون باي إنترناشيونال» التي تُعد من أكبر الشركات في مجال إصدار وقبول البطاقات المصرفية على مستوى العالم، والتي ستتيح لحاملي بطاقة "يونيون باي" إمكانية إجراء العمليات المالية الكترونياً بكل سهولة وأمان في مواقع التجار مزودي الخدمة. ويأتي ذلك تأكيداً لريادته في إدارة وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة.