الخبتي والخديدي يستعرضان تاريخ فنون الطائف التشكيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضاف النادي الأدبي الثقافي بالطائف ندوة بعنوان (فنون الطائف التشكيلية ألوان وتجليات) حيث أكد محمد الخبتي أن الحركة التشكيلية بالطائف بدأت فعليا على يد الفنان محمد الراسم المولود في 1911، والذي يعد أول فنان تشكيلي على مستوى المملكة، متناولا فن الكاريكاتير ودور ابن الطائف الفنان حماد الجعيد وريادته وتنظيمه لأول معرض للكاريكاتير على مستوى المملكة.

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واستعرض الإصدارات الخاصة بالفن التشكيلي الصادرة عن الفنانين والفنانات والنقاد والتشكيليين بالطائف وأعمال الفنانين الأوائل ونماذج من لوحاتهم.

وقال مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي إن مسيرة الفنون التشكيلية في الطائف خلال الـ20 عاما الأخيرة مرت بنقلات متسارعة شكلت حراكا لافتا وتزايدا في أعداد ممارسي الفنون التشكيلية والمؤسسات والمشاريع التي تعتني بالفن التشكيلي، مشيرا إلى محطة صالة الفنون التشكيلية التي كان مقرها قصر شبرا التاريخي.

وفتحت مديرة اللقاء آمنة الحارثي الباب للمداخلات والاستفسارات، حيث تداخل أدباء ومثقفين والفنانين ومن أبرزهم الدكتور عالي القرشي والمؤرخ مناحي القثامي والمخرج المسرحي عبدالعزيز عسيري ورئيس النادي عطاالله الجعيد.