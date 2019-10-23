نائب أمير مكة يطلع على أعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع إلى نبذة موجزة من مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة، العقيد علي الغامدي، عن محتوى التقرير الذي تضمن حجم خدمات المركز، مما يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، كما روعي توزيع القضايا في مختلف المحافظات، إلى جانب تسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

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من جهة أخرى استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة، مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، يرافقه طلاب مدارس قرطبة الحاصلون على المركز الأول على مستوى المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان الطلاب الفائزين، وهم: عبدالإله باحمدين، محمد الظاهري، ناصر الشيخ، محمد الرقاص، سائلا الله لهم التوفيق في مشاركتهم العالمية المقبلة التي ستقام في دولة المجر الشهر المقبل.

وبدورهم شكر الطلاب الفائزون نائب أمير المنطقة، مؤكدين حرصهم على نيل المراكز المتقدمة في المحافل العالمية.

وتنظم المسابقة أعلى منظمة عالمية لمشروعات الروبوت في العالم، ويمثلها 45 ألف فريق من مختلف دول العالم، وحققت مدارس قرطبة بجدة القسم الثانوي المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة، وهي عبارة عن مشروعات المدن الذكية، ووضع تصورات حول المدن الذكية في المستقبل.