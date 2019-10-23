19 مخالفة بمقاهي ومحلات تبغ بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف ضبطت بلدية عشيرة الفرعية بشمال الطائف 19 مخالفة خلال حملة رقابية واسعة على المقاهي الشعبية ومحلات بيع منتجات التبغ وملحقاتها، وذلك للتأكد من تطبيق لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ. وأوضح الفرع أن المخالفات تتعلق بسوء النظافة وتدني مستوى الحفظ والتخزين، وعدم وجود فتحات للتهوية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين. وشددت أمانة الطائف على أنها ستتابع من خلال الفروع البلدية أنشطة تقديم منتجات التبغ بشكل مستمر، بالتعاون مع شركائها من الجهات واللجان المختصة للتأكد من تطبيقها للتعليمات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة، وتركز الفرق الرقابية على التزام هذه المقاهي بتطبيق لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ، وعرض أسعار بيع الخدمات مع الالتزام بعدم بيع المنتجات لمن هم دون سن 18 سنة.



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