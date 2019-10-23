، في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.
وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.
كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.
وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.
الدفاع المدني
في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-23
نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.
وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.
كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.
وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:57 PM
بإشراف محمد شجاع والرائد ياسر الجعيد
نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.
وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.
كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.
وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.
، في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.