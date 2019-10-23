، إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.
وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .
في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.
وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.
الدفاع المدني جدة
إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-10-23
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.
وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .
في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.
وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:39 PM
في تجربة وهمية نفذها الدفاع المدني بجنوب المحافظة
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.
وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .
في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.
وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.
، إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.