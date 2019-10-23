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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري جمهورية الهند.
من جانبه أشاد السفير الهندي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبالخِدْمات الكبيرة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.وزير الحج والعمرة سفير جمهورية الهند
"بنتن" يستعرض شؤون حجاج ومعتمري الهند مع السفير الهنديوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري جمهورية الهند.
من جانبه أشاد السفير الهندي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبالخِدْمات الكبيرة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:29 PM
نوه بالجهود والخدمات التي تقدمها قيادة المملكة لضيوف الرحمن
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري جمهورية الهند.
من جانبه أشاد السفير الهندي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبالخِدْمات الكبيرة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.
، "بنتن" يستعرض شؤون حجاج ومعتمري الهند مع السفير الهندي ،
المصدر : الخليج 365
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