محمد بن مسعود - الدمام - تشغيل وجهات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. تعرف عليها عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-10-23 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل رحلات دولية جديدة في ⁧‫مطار الملك عبدالعزيز الجديد‬⁩ ممثلاً بصالة (1) اعتباراً من الاثنين 28 أكتوبر 2019م، وتضمنت الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً إلى مطارات ⁧‫أثينا‬⁩ وروما‬⁩ وجنيف‬⁩ و⁧‫فيينا‬⁩ وميونخ‬⁩ و⁧فرانكفورت‬⁩ وميلان‬⁩، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية. 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 07:20 PM Advertisements أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل رحلات دولية جديدة في ⁧‫مطار الملك عبدالعزيز الجديد‬⁩ ممثلاً بصالة (1) اعتباراً من الاثنين 28 أكتوبر 2019م، وتضمنت الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً إلى مطارات ⁧‫أثينا‬⁩ وروما‬⁩ وجنيف‬⁩ و⁧‫فيينا‬⁩ وميونخ‬⁩ و⁧فرانكفورت‬⁩ وميلان‬⁩، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية. ، تشغيل وجهات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. تعرف عليها ،

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