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محمد بن مسعود - الدمام - 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 08:05 PM
15 من أفراد الشرطة القطرية يتلقون التدريباتعجز وقلة حيلة.. الأتراك يدربون "شرطة النظام القطري" على مكافحة الشغب بمونديال 2022
يوماً بعد يوم يثبت النظام القطري عجزه عن تأمين مونديال 2022 بمفرده إذ كشفت تقارير تركية بأن 15 من أفراد الشرطة القطرية يتلقون تدريبات لمكافحة الشغب على يد العساكر الأتراك، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد أشارت التقارير إلى أنه تم تدريب أفراد الشرطة بناء على طلب من قيادة قوات الأمن الداخلي القطرية، وبالتنسيق مع تيكا "وكالة التعاون والتنسيق التركية"، حصلت المجموعة المكونة من 15 جندياً، القادمة إلى تركيا، على دورة في مكافحة الشغب، كما تم تقديم الدورة في مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب في إزمير.
واستمرت الدورة مدة أربعة أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، وشملت تدريبات مختلفة في مجال السيطرة، وكيفية مواجهة حالات العنف، وتدريب الكلاب على البحث عن القنابل.
، عجز وقلة حيلة.. الأتراك يدربون "شرطة النظام القطري" على مكافحة الشغب بمونديال 2022 ،
المصدر : الخليج 365
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