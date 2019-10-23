بالصور: خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت؛ فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبدالرحمن الشريم، وعدد من المسؤولين.

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