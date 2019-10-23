المواصفات تحذّر من قلاية كهربائية متداولة بالسوق.. وتكشف السبب والمخاطر

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من قلاية كهربائية غير مطابقة،؛ مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.
وقالت “المواصفات”: إن المنتج يشكل خطراً على سلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار قدرة الدخل والتيار، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.
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