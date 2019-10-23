بالصور.. ضبط مليوني ريال و10 كيلوجرامات من الذهب بحوزة وافد في جدة

ضبطت الأجهزة المعنية في منطقة مكة، وافدًا بحوزته مليونا ريال و10 كيلوجرامات من الذهب. وعبر صفحتها الرسمية على «توتير»، قالت إمارة منطقة مكة: تم ضبط وافد يدير معملًا لتصنيع المعادن الثمينة جنوب محافظة جدة، مشيرة إلى أنه بتفتيش المعمل الذي يديره هذا الوافد، تبين أن به مليوني ريال و10 كيلوجرامات من الذهب.

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