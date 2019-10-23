«البيئة» تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزًا للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء وتأهيل 13 مركزًا للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في كل مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المراكز تعتبر أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، بتنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، بالإضافة إلى رصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية، مبينة أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتأهيل أربعة مراكز بمناطق، الشرقية، حائل، الباحة، عسير.

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020، لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية؛ حيث تعمل المراكز على التقصي عن تلك الأمراض، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة عليها، ومتابعة الوضع الوبائي لها والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية.

كما تعمل المراكز على إمداد المركز الرئيس بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة عليها، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.