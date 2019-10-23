إمارة الرياض تضبط مدّعية للرقية تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى

قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، إن اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، رصدت إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر، وادِّعاء العلاج بجهل .

وأضاف بن بادي، أن ذلك جاء بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بالتأكيد على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية وما يؤثر على صحة الإنسان بعلاجات مجهولة المصدر؛ حيث ثبت ضررها، مشيرًا إلى أن التوجيه صدر بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتضافرها في هذا الجانب.

وحذَّرت إمارة الرياض، من التعامل مع أمثال هؤلاء وضرورة الإبلاغ عنهم وأهمية الوعي بما يترتب من أضرار في التعامل معهم.

وكان المتحدث باسم الإمارة، أكد- أمس الثلاثاء- أن إحدى اللجان المختصة رصدت استغلال بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض، مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب «ريتويت» لزيادة أعداد المتابعين بينما كان بعضهم مجهولًا، مشيرًا إلى وجود مخالفات شرعية ونظامية بحقهم، وقد صدرت توجيهات للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.