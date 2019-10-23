علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company)، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، وذلك بعد زيارة تفتيشية إلى المصنع رصدت خلالها الهيئة مخالفات عدة.
كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق؛ لإجراء الشركة تغييرات عديدة في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.
ودعت الهيئة ببيان- عبر موقعها الالكتروني- مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بمراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية، ولمعرفة الأدوية التي تم تعليق تسجيلها يمكن الدخول على رابط الهيئة .
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تعلّق تسجيل خطوط إنتاج أحد مصانع الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.