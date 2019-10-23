«الغذاء والدواء» تعلّق تسجيل خطوط إنتاج أحد مصانع الأدوية

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company)، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، وذلك بعد زيارة تفتيشية إلى المصنع رصدت خلالها الهيئة مخالفات عدة.

كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق؛ لإجراء الشركة تغييرات عديدة في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت الهيئة ببيان- عبر موقعها الالكتروني- مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بمراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية، ولمعرفة الأدوية التي تم تعليق تسجيلها يمكن الدخول على رابط الهيئة .